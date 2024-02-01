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Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в стране сил реагирования НАТО

Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в стране сил реагирования НАТО
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Румынский парламент получил письмо президента Клауса Йоханниса, в котором глава государства информирует, что одобрил ввод, пребывание или пересечение территории Румынии силами реагирования НАТО для подготовки или проведения военных операций в 2024 году, передает ТАСС.

"На фоне ряда одновременных кризисов в 2023 году международная среда стала все менее предсказуемой, нестабильность стала главной чертой динамики безопасности, - цитирует агентство Agerpres письмо президента. - В контексте стратегического состязания великих держав и переоценки геополитических подходов в международной политике уровень конфликтности на региональном и международном уровне повысился".

"В ситуации неожиданного возникновения предпосылок для серьезного кризиса безопасности с возможными последствиями для национальной независимости и суверенитета Румынии, - указывается в документе, - Североатлантический совет может принять решение разместить на территории Румынии сил реагирования НАТО с очень высокой способностью реакции (VJTF) с целью нейтрализации кризиса и предотвращения его эскалации".

Президент отмечает, что "для принятия в очень короткие сроки - 72 часа - мер на национальном уровне для приема VJTF необходимо предварительное одобрение их развертывания или пересечения транзитом на национальной территории".

"В этом контексте информирую румынский парламент, что я одобрил ввод и пребывание в Румынии сил реагирования НАТО с очень высокой способностью реакции или пересечение ими транзитом национальной территории с целью подготовки и/ или проведения военных операций при необходимости в 2024 году", - указывается в письме президента Румынии.

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