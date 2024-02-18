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Воспитанники Училища олимпийского резерва стали призёрами международного турнира по вольной борьбе
Фото: Училищем олимпийского резерва
Юношеский турнир с участием команд из Румынии, Украины, Гагаузии, Молдовы и Приднестровья провели в Каушанах.
Нашу республику представляли пятеро воспитанников Училища олимпийского резерва.
Как сообщает Радио 1, Кирилл Подсевальников стал победителем. Бронзовые медали завоевали Леонид Старшельский, Илья Процышин и Марк Коршун.
18-20 апреля борцы выступят на чемпионате Молдовы среди кадетов U17. Эти соревнования будут отборочными на чемпионат Европы, который пройдёт в Финляндии.
- Сегодня, 19:03
- DTV
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