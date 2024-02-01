Dnestr.TV

 
0

Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уже на этой неделе

Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уже на этой неделе
Фото: dumskaya.net

Сейчас завершается обустройство специальных касс и автобусов, которые вскоре будут курсировать между Одессой и Кишиневом.

Билет будет стоить 800 гривен. Право на льготный проезд (скидка 50%) будут иметь военные и члены их семей (муж, жена, дети), лица с инвалидностью, ветераны войны, участники боевых действий, передает dumskaya.net.

Ранее в Одесской областной военной администрации рассказали как будет работать трансфер:

- регистрация пассажиров будет проходить в электронной системе с прикреплением копии билета на самолет, отправляющийся из аэропорта Кишинев, указанием личных данных и информации о военном учете и о перевозке лиц с инвалидностью в случае необходимости;

- группы пассажиров будут формироваться за 2-3 дня до отправки авиарейсов из Кишинева (основные направления: Стамбул, Варшава, Вена);

- автобус с предварительно зарегистрированными пассажирами будет отправляться из Одессы;

- перевозка аэротрансфером предполагает ускоренное прохождение таможенных и пограничных процедур (пребывание автобуса в зоне контроля — не более 30 мин);

- общее время поездки — четыре часа.

«Это должно ускорить проезд украинцев, следующих в международный аэропорт Кишинев и разгрузить пункты пропуска через границу (в первую очередь МПП «Маяки — Паланка — Удобное»). Организованная перевозка пассажиров также уменьшит нагрузку на дороги области легковыми авто и улучшит уровень обслуживания населения в сфере международных перевозок», — отметили в ОВА.

Этот проект реализуют совместно с ПРООН. Средства, полученные от перевозок, будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

  • Сегодня, 09:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна