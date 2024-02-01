Сейчас завершается обустройство специальных касс и автобусов, которые вскоре будут курсировать между Одессой и Кишиневом.
Билет будет стоить 800 гривен. Право на льготный проезд (скидка 50%) будут иметь военные и члены их семей (муж, жена, дети), лица с инвалидностью, ветераны войны, участники боевых действий, передает dumskaya.net.
Ранее в Одесской областной военной администрации рассказали как будет работать трансфер:
- регистрация пассажиров будет проходить в электронной системе с прикреплением копии билета на самолет, отправляющийся из аэропорта Кишинев, указанием личных данных и информации о военном учете и о перевозке лиц с инвалидностью в случае необходимости;
- группы пассажиров будут формироваться за 2-3 дня до отправки авиарейсов из Кишинева (основные направления: Стамбул, Варшава, Вена);
- автобус с предварительно зарегистрированными пассажирами будет отправляться из Одессы;
- перевозка аэротрансфером предполагает ускоренное прохождение таможенных и пограничных процедур (пребывание автобуса в зоне контроля — не более 30 мин);
- общее время поездки — четыре часа.
«Это должно ускорить проезд украинцев, следующих в международный аэропорт Кишинев и разгрузить пункты пропуска через границу (в первую очередь МПП «Маяки — Паланка — Удобное»). Организованная перевозка пассажиров также уменьшит нагрузку на дороги области легковыми авто и улучшит уровень обслуживания населения в сфере международных перевозок», — отметили в ОВА.
Этот проект реализуют совместно с ПРООН. Средства, полученные от перевозок, будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины.