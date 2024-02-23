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В Латвии приостановили лицензии выступивших на Играх будущего хоккеистов

В Латвии приостановили лицензии выступивших на Играх будущего хоккеистов
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На турнире по фиджитал-хоккею в Казани выступает латвийская команда Baltic Select. Федерация хоккея Латвии приостановила лицензии спортсменов, которые приняли участие в этих соревнованиях

Федерация хоккея Латвии (LHF) приостановила действие лицензий спортсменов, которые приняли участие в Играх будущего в Казани. Об этом сообщается на сайте LHF, пишет rbc.ru.

«Исходя из информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в Играх будущего, которые проходят в России, LHF приостановила действие лицензий этих игроков», — говорится в сообщении.

На Играх будущего на турнире по фиджитал-хоккею выступает латвийская команда Baltic Select. В ее состав вошли Артемс Кувсиновс, Никита Зантманс, Мартинс Лавровс, Павелс Горошковс, Кирилл Тамбиевс, Алисерс Мубаракшинс, Эрвинс Муштуковс, Алексейс Поповс, Отар Сахкокия, Дмитрий Кузнецов и Владимир Башкиров.

Baltic Select на Играх будущего дошла до полуфинала, где уступила Cosmos x17. В матче за третье место команде предстоит матч с «Ак Барсом».

Как отмечает TVNet, в этом сезоне в соревнованиях под эгидой LHF играли только Поповс (Hockey Punks) и Горошковс (Kurbada).

Игры будущего — мультиспортивный турнир в концепции фиджитал (объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию) по 21 дисциплине.
Соревнования с призовым фондом $10 млн завершатся 3 марта. В соревнованиях ожидается участие 2 тыс. спортсменов из 107 стран.

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