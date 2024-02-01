Сегодня в Приднестровье отмечают День защитника Отечества. В городах и районах республики прошли праздничные мероприятия и церемонии возложения цветов к памятникам и могилам воинов, в разное время защищавших родину, пишет novostipmr.com.
В Тирасполе участие в митинге принял Президент ПМР Вадим Красносельский. Память о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо, за свободу и независимость Отечества, почтили минутой молчания, к плитам с именами погибших легли живые цветы.
В Бендерах в этот день возлагали цветы у памятника Русской Славы, на Мемориале памяти и скорби, у стелы «Город воинской славы», мемориала на площади Героев. Участие в церемониях приняли представители органов власти и управления, силовых ведомств, военнослужащие, общественники, горожане. На фронтах Великой Отечественной войны воевали около 2500 бендерчан, 290 из них погибли. Свыше трёх тысяч советских воинов пали, защищая Бендеры.
В Григориополе состоялась церемония возложения цветов к памятникам и могилам героев, в разное время защищавших приднестровскую землю или погибших на полях сражений вдали от родного края. По традиции в этот день жители города собираются у мемориала «Скорбящая мать», памяти павших склоняют головы.
В Дубоссарах в День защитника Отечества на Мемориале Воинской Славы местные жители возложили цветы к могилам героев. В братской могиле похоронен 81 советский солдат, который погиб в боях по освобождению Дубоссар от немецко-фашистских оккупантов в апреле 1944 года. Здесь же покоятся защитники Приднестровья.
Памятный митинг прошёл и в Рыбнице. Жители и руководство города почтили память защитников Отечества всех времён, возложили цветы к памятникам и мемориальным доскам.