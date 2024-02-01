Dnestr.TV

 
0

В городах республики прошли церемонии возложения цветов

В городах республики прошли церемонии возложения цветов
Фото: novostipmr.com

Сегодня в Приднестровье отмечают День защитника Отечества. В городах и районах республики прошли праздничные мероприятия и церемонии возложения цветов к памятникам и могилам воинов, в разное время защищавших родину, пишет novostipmr.com.

В Тирасполе участие в митинге принял Президент ПМР Вадим Красносельский. Память о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо, за свободу и независимость Отечества, почтили минутой молчания, к плитам с именами погибших легли живые цветы.

В Бендерах в этот день возлагали цветы у памятника Русской Славы, на Мемориале памяти и скорби, у стелы «Город воинской славы», мемориала на площади Героев. Участие в церемониях приняли представители органов власти и управления, силовых ведомств, военнослужащие, общественники, горожане. На фронтах Великой Отечественной войны воевали около 2500 бендерчан, 290 из них погибли. Свыше трёх тысяч советских воинов пали, защищая Бендеры.

В Григориополе состоялась церемония возложения цветов к памятникам и могилам героев, в разное время защищавших приднестровскую землю или погибших на полях сражений вдали от родного края. По традиции в этот день жители города собираются у мемориала «Скорбящая мать», памяти павших склоняют головы.

В Дубоссарах в День защитника Отечества на Мемориале Воинской Славы местные жители возложили цветы к могилам героев. В братской могиле похоронен 81 советский солдат, который погиб в боях по освобождению Дубоссар от немецко-фашистских оккупантов в апреле 1944 года. Здесь же покоятся защитники Приднестровья.

Памятный митинг прошёл и в Рыбнице. Жители и руководство города почтили память защитников Отечества всех времён, возложили цветы к памятникам и мемориальным доскам.
  • Вчера, 20:09
  • DTV
  • Просмотров: 52
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна