Цена на природный газ на европейском рынке упала в пятницу до самого низкого уровня с мая 2021 года. Цены на газ снижаются из-за теплой зимы и больших запасов газа, пишет delfi.lv.
В пятницу, 23 февраля, цена газа на голландской бирже "Title Transfer Facility" (TTF) кратковременно упала до 22,31 евро за мегаватт-час, а в ходе торгов поднялась до 22,45 евро, что на 3,2% ниже, чем на момент закрытия торгов в четверг.
Запасы природного газа в ЕС в настоящее время составляют 64,7% объема хранилищ, свидетельствуют данные платформы AGSI.
В 2022 и 2023 году цены на природный газ резко росли, что заставило европейские страны ограничить потребление газа и диверсифицировать поставки.