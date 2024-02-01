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Цена на природный газ в Европе упала почти до трехлетнего минимума

Цена на природный газ в Европе упала почти до трехлетнего минимума
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Цена на природный газ на европейском рынке упала в пятницу до самого низкого уровня с мая 2021 года. Цены на газ снижаются из-за теплой зимы и больших запасов газа, пишет delfi.lv.

В пятницу, 23 февраля, цена газа на голландской бирже "Title Transfer Facility" (TTF) кратковременно упала до 22,31 евро за мегаватт-час, а в ходе торгов поднялась до 22,45 евро, что на 3,2% ниже, чем на момент закрытия торгов в четверг.

Запасы природного газа в ЕС в настоящее время составляют 64,7% объема хранилищ, свидетельствуют данные платформы AGSI.

В 2022 и 2023 году цены на природный газ резко росли, что заставило европейские страны ограничить потребление газа и диверсифицировать поставки.
  • Вчера, 20:29
  • DTV
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