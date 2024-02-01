Международные отношения не должны монополизироваться лишь несколькими странами. Об этом заявил постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине, передает ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что попытки сдержать развитие других стран за счет гегемонии и политического воздействия являются неверным путем и не достигнут успеха.
"Международные отношения не должны монополизироваться меньшинством отдельных государств. Попытки сдержать развитие других стран за счет гегемонии и давления являются ошибочным путем и не достигнут успеха", - отметил постоянный представитель КНР при ООН.
Чжан Цзюнь добавил, что санкционные меры, принятые в одностороннем порядке отдельными странами, уже нанесли большой урон мировой экономике, уничтожив производственно-сбытовые цепочки.
Постпред КНР при ООН заявлял, что безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других, а региональная безопасность не может быть гарантирована за счет усиления или расширения военных группировок.
Китай призывает НАТО отказаться от действий, способных привести к блоковому противостоянию и новым кризисам. Об этом заявил постоянный представитель народной республики Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
"Безопасность одной страны не должна достигаться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может достигаться за счет укрепления и расширения военных блоков", - подчеркнул дипломат.
Чжан Цзюнь призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны и действий, чреватых возникновением новых кризисов из-за блокового противостояния.