Dnestr.TV

 
0

Постпред КНР при ООН заявил, что международные отношения не должны быть монополизированы

Постпред КНР при ООН заявил, что международные отношения не должны быть монополизированы
Фото: John Minchillo/AP

Международные отношения не должны монополизироваться лишь несколькими странами. Об этом заявил постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что попытки сдержать развитие других стран за счет гегемонии и политического воздействия являются неверным путем и не достигнут успеха.

"Международные отношения не должны монополизироваться меньшинством отдельных государств. Попытки сдержать развитие других стран за счет гегемонии и давления являются ошибочным путем и не достигнут успеха", - отметил постоянный представитель КНР при ООН.

Чжан Цзюнь добавил, что санкционные меры, принятые в одностороннем порядке отдельными странами, уже нанесли большой урон мировой экономике, уничтожив производственно-сбытовые цепочки.

Постпред КНР при ООН заявлял, что безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других, а региональная безопасность не может быть гарантирована за счет усиления или расширения военных группировок.

Китай призывает НАТО отказаться от действий, способных привести к блоковому противостоянию и новым кризисам. Об этом заявил постоянный представитель народной республики Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Безопасность одной страны не должна достигаться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может достигаться за счет укрепления и расширения военных блоков", - подчеркнул дипломат.

Чжан Цзюнь призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны и действий, чреватых возникновением новых кризисов из-за блокового противостояния.
  • Сегодня, 09:59
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна