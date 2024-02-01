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Врачи успешно провели хирургическую операцию в космосе

Врачи успешно провели хирургическую операцию в космосе
Фото: UNL Communication and Marketing

В этом им помог хирургический робот на МКС – правда, оперировать человека ему пока не доверили.

Шесть врачей из Небраски смогли совершить сеанс управления хирургическим роботом на борту МКС. В качестве пробного эксперимента в качестве «пациента» использовались резиновые ленты, но эта веха может иметь значение для выполнения будущих хирургических операций в космосе на людях, сообщает rtraveler.ru.

Ранее в этом году роботизированная хирургическая рука spaceMIRA (миниатюрный робот-помощник in vivo) отправилась на Международную космическую станцию на борту ракеты SpaceX. Рука была разработана в сотрудничестве между Университетом Небраски-Линкольна (UNL) и частной компанией Virtual Incision.

Теперь оборудование распаковано и введено в эксплуатацию: врачи с Земли дистанционно управляли рукой, выполняя серию хирургических маневров по разрезанию и захвату, призванных имитировать операцию на человеческих тканях.

Рука имеет длину около 76 см и весит 0,9 кг. Она помещена в коробку размером с микроволновую печь – именно там и проводились испытания. Встроенная камера позволила хирургам с помощью руки захватить, а затем перерезать 10 различных резиновых лент, которые имитировали человеческие ткани. Процедура длилась около двух часов.

Все участники успешно справились с заданием, несмотря на коэффициент задержки от 0,5 до 0,75 секунды. Чтобы компенсировать эту задержку, исследователи протестировали различные коэффициенты масштабирования, чтобы, например, большие движения на Земле приводили к меньшим движениям на борту МКС.

«Вам нужно немного подождать, чтобы движение повторилось, это определенно более медленные движения, чем мы привыкли в операционной», – Майкл Джобст, колоректальный хирург из Линкольна, руководивший операцией. Хирургам пришлось не только с высокой точностью сделать в общей сложности 20 разрезов в передней и задней части резиновых лент, но им также пришлось позаботиться о том, чтобы не ударить руку о корпус. Это могло привести к его поломке.

Успешное испытание не только предвещает возможность проведения хирургических операций в космосе в рамках более длительных миссий, например, на Марс, но, по словам команды UNL, оно может помочь врачам проводить операции и здесь, на Земле – в отдаленных районах, которые могут не иметь доступа к местным хирургическим бригадам.
  • Сегодня, 10:33
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