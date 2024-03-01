О спортивных достижениях приднестровских спортсменов и условиях, создаваемых в республике для развития физкультуры и спорта, говорили в рабочем кабинете Президента. Глава государства пригласил победителя прошедшего в текущем месяце в Бухаресте чемпионата Европы по греко-римской борьбе Артема Деляну. Чемпиона сопровождали тренер Андрей Вяльшин и начальник ГС по спорту Вячеслав Соколенко, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент поздравил спортсмена и его наставника со значимой победой и вручил обоим медали ордена «За заслуги в развитии спорта» II степени.
Вадим Красносельский спрашивал о пути к успеху и о дальнейших планах. Артем Деляну рассказал, что занимается греко-римской борьбой с семи лет. Является мастером спорта международного класса. Соревнуется в категории до 55 килограммов. На данный момент – ведущий приднестровский спортсмен в своем направлении. Его победа на чемпионате Европы – первая такого уровня в данном виде спорта в приднестровской истории. Ближайшая цель – октябрьский чемпионат мира. Говорит, пока сосредоточен на спортивной подготовке, тренерско-преподавательская работа – вопрос будущего. Глава государства настоятельно рекомендовал не откладывать и получение высшего образования.
Артем Деляну представляет бендерскую школу. Его тренер возглавляет СДЮШОР борьбы им. Г. Баданова. Андрей Вяльшин рассказал, что в спортшколе проходит долгожданный ремонт. Приведено в порядок административное здание, кабинеты, тренерские, раздевалки. На очереди – спортзал. Готовится проект реконструкции. Греко-римской борьбой занимаются 180 человек. Задействовано шестеро тренеров. Президенту рассказали, что проводится работа по приобщению большего числа ребят к данному виду спорта. На площадках 13-й и 18-й бендерских общеобразовательных школ проводят занятия для школьников. Работа ведется во взаимодействии с профильной госслужбой и при поддержке руководства страны.