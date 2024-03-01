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«Шериф» победил «Викторию» в Кубке Молдавии

«Шериф» победил «Викторию» в Кубке Молдавии
Изображение: открытые источники

В Тирасполь вернулся большой футбол. «Шериф» провел первый официальный матч в 2024 году. На крытой арене спорткомплекса желто-черные приняли ФК «Виктория». Матч проходил в рамках 1/4 финала Кубка Молдавии, сообщает novostipmr.com.

Тираспольчане победили со счетом 2:0. Голы оформили новички команды Михаил Гечев и Тьерри Неверс.

«Первый матч в этом году был непростым. Главное, что мы выиграли. Будем двигаться дальше, готовиться к чемпионату. Спасибо всем, кто пришел сегодня на матч нас поддержать», - поделился эмоциями с пресс-службой желто-черных голкипер Дмитрий Челядник.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Молдавии пройдет в Кишиневе 3 апреля. Победитель выйдет в полуфинал турнира.
  • Сегодня, 06:41
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