В Тирасполь вернулся большой футбол. «Шериф» провел первый официальный матч в 2024 году. На крытой арене спорткомплекса желто-черные приняли ФК «Виктория». Матч проходил в рамках 1/4 финала Кубка Молдавии, сообщает novostipmr.com.
Тираспольчане победили со счетом 2:0. Голы оформили новички команды Михаил Гечев и Тьерри Неверс.
«Первый матч в этом году был непростым. Главное, что мы выиграли. Будем двигаться дальше, готовиться к чемпионату. Спасибо всем, кто пришел сегодня на матч нас поддержать», - поделился эмоциями с пресс-службой желто-черных голкипер Дмитрий Челядник.
Ответный матч 1/4 финала Кубка Молдавии пройдет в Кишиневе 3 апреля. Победитель выйдет в полуфинал турнира.