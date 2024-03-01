В Тирасполе 9 марта прошёл Международный турнир по профессиональному кикбоксингу WKF.
Первыми на ринг вышли Максим Казаку (г. Тирасполь) и Фёдор Казанжи (г. Камрат). Файтеры бились за титул чемпиона Мира WKF PRO AM K-1 (в весовой категории до 60 кг).
Со счётом 3:0 победил динамовец – заслуженный мастер спорта Максим Казаку. Чемпионский пояс ему вручил Президент Всемирной федерации кикбоксинга (WKF) Фриц Ексенбергер (Австрия).
Ещё один захватывающий поединок состоялся между приднестровским спортсменом и файтером из Казахстана. Титул чемпиона Мира WKF PRO AM LOW-KICK (в весовой категории до 57 кг) оспаривали Виктор Нечитайло и Берекет Кулкхашов.
Представитель «Динамо» – мастер спорта международного класса – в первом же раунде отправил соперника в нокаут.
Заслуженный чемпионский пояс Виктору Нечитайло вручил советник Президента, глава Национальной федерации кикбоксинга и муай тай ПМР Александр Гевлич, передает пресс-центр МВД ПМР.
С фоторепортажем с мероприятия Вы можете ознакомиться на сайте МВД ПМР по ссылке: www.mvdpmr.org