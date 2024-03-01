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Приднестровцы стали чемпионами мира по кикбоксингу

Приднестровцы стали чемпионами мира по кикбоксингу
Фото: пресс-центр МВД ПМР

В Тирасполе 9 марта прошёл Международный турнир по профессиональному кикбоксингу WKF.

Первыми на ринг вышли Максим Казаку (г. Тирасполь) и Фёдор Казанжи (г. Камрат). Файтеры бились за титул чемпиона Мира WKF PRO AM K-1 (в весовой категории до 60 кг).

Со счётом 3:0 победил динамовец – заслуженный мастер спорта Максим Казаку. Чемпионский пояс ему вручил Президент Всемирной федерации кикбоксинга (WKF) Фриц Ексенбергер (Австрия).

Ещё один захватывающий поединок состоялся между приднестровским спортсменом и файтером из Казахстана. Титул чемпиона Мира WKF PRO AM LOW-KICK (в весовой категории до 57 кг) оспаривали Виктор Нечитайло и Берекет Кулкхашов.

Представитель «Динамо» – мастер спорта международного класса – в первом же раунде отправил соперника в нокаут.

Заслуженный чемпионский пояс Виктору Нечитайло вручил советник Президента, глава Национальной федерации кикбоксинга и муай тай ПМР Александр Гевлич, передает пресс-центр МВД ПМР.

С фоторепортажем с мероприятия Вы можете ознакомиться на сайте МВД ПМР по ссылке: www.mvdpmr.org
  • Сегодня, 11:48
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