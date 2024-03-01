Правоохранители изъяли у мужчины водные биоресурсы и начали досудебное расследование. По предварительным подсчетам специалистов-экологов нанесенный рыбному хозяйству Украины ущерб достиг почти 700 тысяч гривен.
Группа сектора реагирования патрульной полиции Измаильского районного отдела полиции во время патрулирования территории обслуживания в городе Рени обнаружила за рулем автомобиля местного жителя, нарушившего правила дорожного движения, осуществив остановку на пешеходном переходе. Правоохранители составили в отношении водителя постановление по ч. 1 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложили взыскание в виде штрафа в размере 340 гривен, сообщает edinaya-odessa.org.
Вместе с тем, в салоне автомобиля полицейские обнаружили ящики с более сотней разных видов рыбы, среди которой были короб, карась, судак, щука, толстолобик и стерлядь, которая относится к роду осетровых и занесена в Красную книгу Украины. Документов, подтверждающих законность происхождения рыбы и ее перевозки, у мужчины не было.
Вызванные на место происшествия дознаватели изъяли водные биоресурсы в качестве вещественных доказательств и на время досудебного расследования передали на ответственное хранение в специализированное частное предприятие. По предварительным подсчетам специалистов-экологов, их выловом рыбному хозяйству Украины был нанесен ущерб в размере почти 700 тысяч гривен.
«По данному факту мы внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконные занятия рыбным промыслом, что причинило существенный вред. Данное правонарушение карается штрафом от 17 до 51 тысяч гривен или ограничением свободы на срок до трех лет. Происхождение рыбы мы будем устанавливать в ходе следствия, а эксперты определят точный размер причиненного ущерба. После этого будет решаться вопрос окончательной правовой квалификации действий фигуранта и сообщения ему о подозрении», - отметила начальник сектора дознания Измаильского районного отдела полиции Наталья Мариморович.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Измаильской окружной прокуратурой.