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Украина и Молдова скоординировали шаги для приближения начала переговоров о вступлении в ЕС

Украина и Молдова скоординировали шаги для приближения начала переговоров о вступлении в ЕС
Источник фото: .eurointegration.com.ua

Министры иностранных дел Украины и Молдовы на встрече в Киеве скоординировали дальнейшие действия для того, чтобы способствовать скорейшему утверждению переговорных рамок и начала непосредственно переговоров о вступлении обеих стран в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они заявили на совместном брифинге в Киеве.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что 12 марта Еврокомиссия представила переговорные рамки для Украины и Молдовы.

"Мы скоординировали наши дальнейшие действия для того, чтобы решение об утверждении этой рамки и фактическое начало переговоров состоялись в запланированные сроки и мы уже в этом году перешли к собственно предпоследней фазе приобретения членства в ЕС – переговоров о вступлении", – отметил он.

Вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой рассказал, что они в разговоре отметили большой прогресс, которого Украина и Молдова достигли на пути к членству в ЕС.

"Мы решили усилить обмен информацией и наилучшими практиками в этой сфере. Мы считаем, что мы полностью готовы к непосредственному началу переговоров о вступлении в близком будущем", – сказал он.

Напомним, Европейская комиссия 12 марта официально представила Совету ЕС предложения по проекту переговорных рамок – документов, содержащих руководящие принципы проведения переговоров о вступлении, – для Украины и Молдовы.

Теперь Совет ЕС должен начать внутреннее обсуждение проектов и одобрить их. После этого председательствующее в Совете государство представит согласованную общую позицию ЕС на первой межправительственной конференции с каждой страной, что ознаменует формальное начало переговоров о вступлении.

По данным СМИ, одобрение переговорных рамок может затянуться на несколько месяцев и произойти уже после выборов в Европарламент в июне.
  • Вчера, 19:38
  • DTV
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