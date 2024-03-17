Удар БПЛА по аэродрому в Тирасполе - попытка расшатать ситуацию в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-служба министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики сообщила РИА Новости, что на территории воинской части в Приднестровье произошел взрыв в результате атаки дрона-камикадзе. Власти Молдавии отрицают причастность Украины к взрыву в ПМР, сообщает РИА Новости
"Очевидно, попыткой расшатать ситуацию также в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России в этом регионе стал и удар БПЛА по аэродрому в Тирасполе, в результате которого уничтожен приднестровский транспортный вертолет", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
"Смешно выглядят заявления молдавских властей о якобы непричастности к этому удару киевского режима", - отметила она.
Официальная позиция Кишинева по атаке дроном вертолета в Приднестровье поражает своим цинизмом, пишет md.kp
Бюро политик по реинтеграции РМ заявило, что «поддерживает контакт с другими органами государственной власти Республики Молдова, и после изучения видеозаписей и обмена информацией мы сообщаем, что данный инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе. Военная техника, представленная на кадрах, не работает уже несколько лет. Власти Кишинева, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион», - отмечается в сообщении для прессы, передаёт md.kp.