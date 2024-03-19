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Молдова высылает российского дипломата из-за голосования в Приднестровье

Молдова высылает российского дипломата из-за голосования в Приднестровье
фото: РИА Новости/Родион Прока

Молдова объявила персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в стране. Об этом 19 марта сообщили в МИД республики, передаёт ТАСС

В молдавском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову выражен протест из-за открытия избирательных участков для проведения выборов Президента России на территории Приднестровья.

«В этом контексте посол Российской Федерации был официально уведомлен о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдова и должен покинуть страну», — говорится в сообщении МИД в Telegram-канале, сообщает iz.ru
  • Сегодня, 11:10
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