Кишинев по политическим мотивам продолжает блокировать импорт лекарств и медоборудования в Приднестровье. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Виталий Игнатьев на состоявшейся сегодня, 25 марта, встрече с руководителем делегации Международного комитета Красного Креста Дорис Эль Дуэйхи, пишет eadaily.com
Дипломат обратил внимание гостей Тирасполя на деструктивные действия властей Молдовы в том, что касается сферы здравоохранения.
«Вместо того чтобы создавать пространство стабильности на берегах Днестра, они создают напряжённость, искусственно провоцируют социально-гуманитарные кризисы. Если ваша организация сподвигнет руководство Молдовы посмотреть на вопрос с гуманитарной точки зрения, мы можем иметь успех», — цитирует Игнатьева пресс-служба МИД ПМР
Он также напомнил, что 28 февраля на VII Съезде депутатов всех уровней была принята декларация, в которой содержится обращение в адрес Международного комитета Красного Креста с призывом обеспечить условия для реализации социально-гуманитарных прав — в том числе в сфере здравоохранения, а также интересов и неотъемлемых свобод всех жителей Приднестровья.
Со своей стороны Дорис Эль Дуэйхи заверила собеседника в том, что информация была передана руководству организации и будет детально изучена.
Ранее Виталий Игнатьев в интервью газете Financial Times уже говорил о том, что блокадные меры со стороны Молдовы могут привести к очень серьезным экономическим и социальным последствиям для Приднестровья.
«Проблема приобрела катастрофические масштабы. Ввоз лекарств ограничен, что привело к нехватке и росту цен на медикаменты, заблокирован импорт рентгеновских аппаратов», — цитирует министра eadaily.com.
Как сообщало EADaily , с 1 января Молдова стала взимать пошлины в свой бюджет с внешнеэкономической деятельности Приднестровья. Это привело к значительному сокращению внешней торговли республики и снижению экономической активности региона. Как следствие, резко возросли цены на продукты питания и медикаменты, наблюдается их дефицит.