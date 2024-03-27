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Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — зацепит и Украину

Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — зацепит и Украину
фото-коллаж: Point.md

На Молдову надвигается облако пыли из пустыни Сахара. Об этом заявила 27 марта глава отдела метеорологических прогнозов Государственной гидрометеорологической службы Надежда Столяр, сообщает eadaily.com

Она предупредила, что люди, чувствительные к загрязнению воздуха, например, страдающие астмой, могут ощутить это сильнее остальных. По словам Столяр, воздушная масса с частицами пыли из Сахары достигнет республику уже сегодня вечером и пройдет по стране в течении всего завтрашнего дня. Пыльное облако движется с юго-запада Румынии в сторону Черного моря, оно также зацепит и Украину.

«Отложения пыли будут заметны на автомобилях и т. д. только если выпадут осадки, например, дождь. Учитывая, что на завтра прогнозируются лишь слабые осадки на севере, мы можем не заметить частицы пыли, а только почувствовать их в воздухе. Сегодня и завтра ожидается усиление ветра. Обычно при усилении ветра воздушные массы рассеиваются, и пылевое облако может быть не таким заметным», — уточнила метеоролог.

Чуть ранее метеорологи Румынии опубликовали фото карт, на которых показано, как будут продвигаться по стране воздушные массы с пылью из Сахары.

«С 12:00 27 марта до 22:00 28 марта циркуляция воздуха останется преимущественно юго-западной и будет способствовать проникновению воздушной массы с частицами пыли из Сахары над Румынией. Причем более высокая концентрация будет зафиксирована в юго-западных, южных и восточных регионах», — говорится в их сообщении.

Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — зацепит и Украину
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