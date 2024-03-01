В приднестровском законодательстве прописали конкретные критерии, которые должен учитывать суд для применения условно-досрочного освобождения осужденных. Во втором окончательном чтении приняты законопроекты, инициированные по поручению Президента ПМР Вадима Красносельского, сообщила пресс-служба ВС ПМР.
Для этого была сформирована рабочая группа. Авторы законопроектов – Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий и вице-спикер парламента Галина Антюфеева.
«Президент ПМР поручил изучить вопрос, почему так много людей подает документы на помилование, а малое количество людей освобождаются по условно-досрочному освобождению, хотя прописана процедура. Но суды, рассматривая такие дела по УДО, по-разному подходили к критериям освобождения. То есть одни считали, что надо полностью возместить ущерб, другие - частично. По характеристике – твердо встал на путь исправления или встал на путь исправления и так далее. И в течение длительного времени этот вопрос изучался. Проводились совещания при Прокуроре ПМР и на площадке Верховного Совета совместно со всеми заинтересованными ведомствами. Изучалось, каким образом это отрегулировать, чтобы у нас при рассмотрении УДО был одинаковый подход, для того, чтобы у осужденных было желание исправиться и их документы, которые направлены в суд по УДО, рассматривались, были учтены и применялось к ним УДО», – прокомментировала заместитель Председателя Верховного Совета Галина Антюфеева.
Изменения внесены в Уголовный, Уголовно-исполнительный Уголовно-процессуальный кодексы и в закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».
Чтобы получить условно-досрочное освобождение, осужденный должен соответствовать критериям исправления и возместить полностью или частично вред, причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда. Осужденные беременные и женщины, имеющие детей до 3 лет, должны по факту отбыть минимум четверть срока наказания за преступление небольшой тяжести. При рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении суд учитывает его поведение, отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания. Учитывается частичное или полное возмещение причиненного ущерба или иным образом компенсация вреда, причиненного в результате преступления. Если осужденному назначено принудительное лечение от алкоголизма, наркомании и токсикомании, суд будет учитывать его отношение к лечению и результаты лечения.
«Критерии – это характеристика о том, что осужденный осознал и исправил свое поведение в местах лишения свободы, он не поддерживает связь с преступным миром, участвует в мероприятиях, которые проводятся в учреждениях исполнения наказаний, стремится к тому, чтобы возместить ущерб. Также нужно ходатайство учреждений исполнения наказаний. Это все для того, чтобы показать, что человек встал на путь исправления и заслуживает условно-досрочного освобождения. Учреждения исполнения наказаний должны тоже работать над тем, чтобы как можно больше людей стремились к условно-досрочному освобождению и доказывали это своим трудом, своим поведением и своим отношением к тому, что совершили», – пояснила Галина Антюфеева.
Прописаны критерии, которые должен учитывать суд для применения УДО, чтобы был правильный подход к его применению, подчеркнула вице-спикер. Галина Антюфеева добавила, что таким образом осужденные будут стремиться к быстрому освобождению из мест лишения свободы, чтобы вернуться к своим семьям, не допускать больше преступлений.
Условно-досрочное освобождение говорит не о полном освобождении, пояснили в Верховном Совете. Предполагается испытательный срок, в течение которого человек должен доказать свое исправление. Если есть нарушения, то наказание возобновляют.