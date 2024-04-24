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Кишинев выступил против тренировок российских миротворцев в Приднестровье

Кишинев выступил против тренировок российских миротворцев в Приднестровье
фото: Sputnik / Мирослав Ротарь. Миротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье. Архивное фото

Власти Молдавии выступили против проведения тренировок российских миротворцев в зоне безопасности в Приднестровье, сообщила 23 апреля пресс-служба молдавского бюро по реинтеграции, сообщает РИА Новости

"Двадцать третьего апреля 2024 года воинский контингент РФ в составе Совместных миротворческих сил (СМС) провел тренировки по так называемой "имитации отражения нападения на посты СМС". Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии заявляет, что проведение учений без необходимой координации вызывает новую напряженность в зоне безопасности, пугая население", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро.

Делегация Молдавии в ОКК просит "исключить подобные провокационные действия, противоречащие принципам миротворчества" и законодательству страны, пишет ria.ru

Игнатьев: заявление Молдовы по учениям миротворцев - циничная спекуляция

Заявление представителей Молдовы по поводу учений миротворцев является циничной спекуляцией и глубоко противоречит базовым договоренностям в рамках миротворческой операции. Проведение учений необходимо для обеспечения боевой готовности подразделений и оттачивания навыков по поддержанию мира и безопасности. Однако миротворцы Молдовы уже на протяжении многих лет не участвуют в совместных учениях с представителями Российской Федерации и Приднестровья.

Об этом Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявил, отвечая на вопросы студентов и преподавателей Приднестровского государственного университета после открытой лекции, посвященной истории переговорного процесса, сообщает novostipmr.com

«Лицемерие такого заявления в квадрате возрастает на фоне тех бесконечных военных учений, которые Молдова проводит с контингентами стран НАТО, - сказал Виталий Игнатьев. - Я напомню, что за прошлый год, а в году 12 месяцев, Молдова 18 учений провела. Это государство, руководство которого заявляет о том, что оно миролюбивое. О том, что оно нейтральное, указано в Конституции Молдовы. И оно вместе с контингентами стран НАТО проводит военные учения. Покупает какие-то радары. Европейский фонд мира покупает оружие для Молдовы».

Виталий Игнатьев подчеркнул, что совместные учения Молдовы со странами НАТО не вызваны никакой необходимостью, поскольку миротворцы вполне справляются с обеспечением мира и безопасности:

«Любой здравомыслящий человек видит, что Молдова занимается военными манипуляциями, понимает, что это неспроста, особенно в контексте региональных и глобальных конфликтов и полной зависимости Молдовы от стран НАТО».
  • Сегодня, 14:42
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