фото: Sputnik / Мирослав Ротарь. Миротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье. Архивное фото

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