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Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс

Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
фото: NM

Блок НАТО передал Национальной армии Молдовы партию медицинского оборудования на €700 тыс. в рамках Инициативы по наращиванию потенциала в области обороны и безопасности (DCBI). Об этом сообщило министерство обороны, информирует NM

НАТО передал молдавской армии 4 тыс. индивидуальных аптечек, 12 тыс. жгутов и 60 общих аптечек, которые распределят по воинским частям. Пожертвование сделано в контексте укрепления медицинского потенциала Национальной армии, отметили в минобороны.

В официальной церемонии передачи медицинской помощи приняли участие министр обороны Анатолий Носатый, директор Управления сотрудничества в области обороны и безопасности Оперативного отдела штаб-квартиры НАТО Пьер Казале, представители Генерального штаба НАТО, корпуса военных атташе, аккредитованных в Молдове, и представители Бюро связи НАТО в Молдове.

Министр обороны Анатолий Носатый поблагодарил Германию, Италию, Люксембург, Турцию и Великобританию, а также представителей НАТО за их вклад и реализацию этого важного для Национальной армии проекта.

«Эта помощь, наряду со многими другими, является красноречивым примером эффективного сотрудничества между Молдовой и НАТО на протяжении 30 лет с момента подписания программы „Партнерство ради мира“. Ее реализуют с помощью различных программ и инициатив, внедренных в нашей стране на благо граждан», — сказал министр.

В свою очередь, Пьер Казале заявил, что «практическое сотрудничество между Альянсом и Молдовой включено в Пакет укрепления оборонного потенциала, который действует с 2015 года и который укрепили в прошлом году». «В рамках него мы можем сотрудничать почти в 20 различных областях, начиная от логистики и обучения, и заканчивая стратегическими коммуникациями или кибербезопасностью», — заявил представитель НАТО.
  • Сегодня, 08:50
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