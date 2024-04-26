В Приднестровской Молдавской республике проходит акция "Георгиевская ленточка", сообщила 26 апреля пресс-служба приднестровской Республиканской политической партии (РПП) "Обновление", передаёт РИА Новости
"РПП "Обновление" присоединилась к международной патриотической акции "Георгиевская ленточка". Старт акции дан сегодня в нескольких городах и районах Приднестровья у памятников героям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Ленточки прохожим в городах республики раздают студенты университета и колледжей, курсанты тираспольского юридического института. Ожидается, что к Дню Победы в Приднестровье раздадут шесть тысяч георгиевских ленточек.
В Тирасполе мероприятие прошло у памятника воинам-авиаторам в Октябрьском микрорайоне.
Фото : Республиканская партия "Обновление"
Активисты «Молодёжного Обновления» и тираспольские студенты вместе с руководителем Центрального аппарата партии Дмитрием Воронюком и депутатом столичного горсовета Андреем Волковичем возложили цветы к памятнику. Молодёжь раздала горожанам несколько сотен ленточек, сообщили в «Обновлении».
Студентка Тираспольского юридического института Кристина Милик рассказала, что, участвуя в акции, чтит память дедушки.
«Мой дедушка Максим Георгиевич Милик, уроженец Оргеевского района, на фронт был призван в 1944 году в 18 лет. Был командиром отделения 445-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии. Победу встретил в Германии, имеет медаль "За отвагу". Дедушку я не застала, но горжусь его подвигом. Я даже посвятила ему стихи. Хочется, чтобы и другие помнили своих героев, передавали память следующим поколениям», - отметила девушка.
В Бендерах георгиевские ленточки раздавали в центре города.
«Акция находит отклик практически у всех. Многие горожане будут носить ленточку на одежде весь май, прикрепят к фотографиям своих героических предков», - рассказали активисты.
За два дня на улицах приднестровских городов раздали более тысячи ленточек. Партия «Обновление» проводит эту акцию в Приднестровье с 2009 года.