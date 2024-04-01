В последние дни общественное пространство наводнено жаркими дискуссиями по поводу сахарской пыли, обрушившейся на некоторые регионы Европы. Стремясь прояснить ситуацию и пролить свет, эксперты выступили с разъяснениями, передает unimedia.info
"Дискуссия в социальных сетях о пыли из Сахары в последние нескольких дней достигла совершенно аномальных акцентов, которые даже не стоит обсуждать с научной точки зрения.
Что касается происхождения этой пыли, то нет никаких сомнений в том, что мы имеем дело с ливийской пылью, сосредоточенной в регионе, исторически известном как Киренаика, расположенном на северо-востоке Ливии.
Метеостанции в Ливии, в том же регионе, также сообщили о сильных пыльных бурях и интенсивном переносе пыли с земли. Например, на метеостанции Бенина в течение всего дня 23 апреля фиксировалась пыльная буря, обусловленная постоянно высокой скоростью ветра — более 40 км/ч. Фактически на этой станции до полудня рассматриваемого дня небо было не видно с земли, а значит, перенос пыли полностью заслонял наблюдение за облаками.
Эти условия были созданы циклоном, который мог располагаться к югу от Балканского полуострова и определил высокий барический градиент в районе Киренаики из-за сильного ветра, переносившего огромное количество пыли в атмосфере.
О том же происхождении свидетельствует идеальная траектория движения частиц воздуха, рассчитанная для Ясс на утро 24 апреля, когда облака, связанные с теплым фронтом циклона, переместившиеся в наш регион, вызвали грязный дождь, привлекший внимание многих людей и повергший некоторых в ужас.
Что касается того, что именно содержит эта пыль, мы могли понять, что земли в этом регионе очень древние по происхождению, их основа палеозойская, возрастом более 300 миллионов лет, с примесью мезозойской и неозойской эпох, но также и с четвертичного периода. Кроме того, поскольку транспортировка осуществляется на очень больших территориях, практически невозможно указать материнскую породу каждой пылинки.
Вполне возможно, что на одном испачканном в среду дождем автомобиле смешаны очень мелкие частицы пыли, «подхваченные ветром» с площади в сотни или тысячи квадратных километров. Что касается того, что эта пыль является магнитной, это может иметь глубокий смысл, учитывая возраст земель происхождения, но если бы она могла убить нас, мы все были бы мертвы еще до тех пор, как стали популярны магниты на холодильник. Более того, если бы эта пыль могла убить нас или сделать больными, Киренаика должна была бы быть регионом без какой-либо истории и без населения, но это не так.
Однако медиаатмосфера последних дней не должна вызывать особого удивления. Ведь "кровавые" дожди всегда поражали людей, о чем мы можем прочитать в исторических хрониках. Но даже в этом случае совершенно ошибочно то, что в мире, где мы можем лучше понять эти явления, вместо того, чтобы посредством этого знания трансформировать первобытный страх в увлечение явлениями природы, мы должны отвлекаться на теории и впечатления, которые говорят нам, что страхи первобытного человека так или иначе преследуют нас и становятся намного более чудовищными из-за очевидного доступа к искаженной или манипулятивной информации», — пишет Meteo Moldova, цитируя румынского профессора Лучиана Сфыкэ.