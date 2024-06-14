Железная дорога Молдовы объявляет о том, что с 14.06.2024 по 14.10.2024 путешественники смогут насладиться уникальным и комфортным путешествием из сердца Европы в Софию, Варну и захватывающий Стамбул.
"Теперь вы можете начать свое приключение вместе с нами, прямо из Кишинева! Приготовьтесь изучать и наслаждаться потрясающими пейзажами из окна поезда, пока вы едете из Кишинева в Бухарест и далее в конечный пункт назначения - Стамбул. Со стратегическими остановками в Софии и Варне у вас будет возможность открыть для себя красоту и культурное богатство этих захватывающих городов. Ежедневные рейсы из Кишинева на международном поезде № 105 PRIETENIE Кишинев - Бухарест, далее с остановками по маршруту Бухарест - София, Варна, Халкали (Стамбул)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ЖДМ в Facebook, передает noi.md.
Для уточнения деталей и приобретения билетов зайдите в раздел "Билеты-онлайн", нажав на кнопку "Кишинев - Бухарест - ЕС" на сайте www.cfm.md или на сайте www.cfrcalatori.ro.
С 10 мая повысится цена билетов на поезд Кишинев-Яссы
Об этом сообщило госпредприятие "Железная дорога Молдовы", отметив, что с 10 мая 2024 г. стоимость билета составит 110 леев в вагоне III класса, 130 леев — в вагоне II класса и 170 леев — в вагоне I класса.
Для детей предусмотрена скидка 50%, передает noi.md
В настоящее время цена билета на поезд Кишинев-Яссы (Сокола) составляет 90 леев для поездки в вагоне III класса, 100 леев — в вагоне II класса и 130 леев — в вагоне I класса.
Поезд Кишинев-Яссы (Сокола) курсирует ежедневно, отправляясь утром в 06:27 из Кишинева и прибывая в Яссы в 11:12. Обратно поезд выезжает из Ясс в 17:40 и прибывает в Кишинев в 22:16.