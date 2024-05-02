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В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незаконный выброс мусора

В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незаконный выброс мусора
фото из открытых источников

Министр окружающей среды Молдавии Сергей Лазаренку выступил с инициативой ужесточить наказание за незаконный выброс мусора. По его словам, власти рассмотрят возможность конфисковывать автомобили у злостных нарушителей. Министр объявил о проведении общественных консультаций по новому законопроекту, пишет eadaily.com

«Мы все чаще видим груды мусора на обочинах дорог, берегах рек и в лесах. Мы видим, как среди бела дня безответственные люди выгружают из своих автомобилей мусор, не испытывая угрызений совести», — отметил Лазаренко.

Он добавил, что граждане должны понять одну простую вещь —чистая и приятная окружающая среда будет тогда, когда «каждый будет принимать участие в уборке, профилактике и сообщать о случаях незаконного выброса мусора».

«Мы примем более жесткие меры, чтобы препятствовать этому явлению, включая анализ возможности конфискации транспортного средства, из которого было выброшено большое количество мусора», — заключил Сергей Лазаренку.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина из машины выбрасывала мешки с мусором в поле в пригороде Кишинева.

В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незаконный выброс мусора
Сергей Лазаренку, незаконный выброс мусора. Коллаж: point.md

Ежегодно население Молдавии производит порядка 3,5 млн кубометров мусора. В республике действуют несколько тысяч мусорных полигонов и свалок, однако ситуацию это не спасает. По закону «Об отходах», принятому в 2016 году, местные органы власти должны организовать систему управления отходами таким образом, чтобы их сортировали отдельно, а значительную их часть перерабатывали или компостировали. В результате на свалки должны попадать только 3% отходов.

Закон предусматривает, что ответственность за управление отходами лежит на первичном производителе или владельце отходов, который обязан их обработать или перенаправить агенту, учреждению или предприятию, занимающемуся обработкой отходов, либо государственному или частному предприятию, занимающемуся их сбором. Также они обязаны маркировать опасные или токсичные отходы, тем самым указывая, подлежат ли те сортировке или утилизации.

«Молдавия только недавно начала приобщаться к этой теме, поэтому, как и любое новшество, ее воспринимают с сопротивлением. Менять удобные, сложившиеся годами привычки сложно», — констатировали в экологической организации EcoVisio.
  • Вчера, 11:25
  • DTV
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