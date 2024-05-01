9 мая в Мальмё, Швеция, состоялся второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2024, где за выход в гранд-финал боролись исполнители из 16 стран. Результаты в этой стадии определяются только за счет зрительского голосования, без учета оценок жюри. Подобную практику внедрили в прошлом году.
По итогам зрительского голосования заветный шанс победить на конкурсе получили 10 конкурсантов.
В гранд-финале, который состоится 11 мая, выступят:
Греция: Marina Satti – «ZARI» Швейцария: Nemo – «The Code» Австрия: Kaleen – «We Will Rave» Армения: LADANIVA – «Jako» Латвия: Dons – «Hollow» Грузия: Nutsa Buzaladze – «Firefighter» Эстония: 5MIINUST x Puuluup – «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi» Израиль: Eden Golan – «Hurricane» Норвегия: Gåte – «Ulveham» Нидерланды: Joost Klein – «Europapa»
Шестерым участникам не удалось пройти дальше. Из борьбы за победу выбыли представители Мальты, Албании, Чехии, Дании, Сан-Марино и Бельгии.
В этом году на конкурсе были изменены правила зрительского голосования. Телезрители из стран, не участвующих в "Евровидении", получили возможность проголосовать за понравившихся им исполнителей, начиная с полуночи дня полуфинала. Для верификации на специально созданном для этого сайте или в приложении нужна кредитная карта, принимаемая к оплате в странах Европы.
Кроме того, представители так называемой большой пятерки и страны-победительницы предыдущего конкурса, которые автоматически попадают в финал "Евровидения", показывают свои номера полностью на сцене уже в отборочных турах. Во втором полуфинале это были исполнители из Испании, Италии и Франции.