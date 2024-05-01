Итальянское трио танцевальной электронной музыки MEDUZA, группа OneRepublic и немецкая певица Leony представили официальную песню чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Артисты выступят с песней Fire во время церемонии закрытия турнира перед стартом финального матча Евро на олимпийском стадионе в Берлине, пишет sportbox.ru.
— Футбол и музыка способны объединять людей. Когда я думаю о Евро‑1996, у меня в голове звучит песня Football’s Coming Home. На Евро‑2024 мы хотим отметить разнообразие Европы и укрепить чувство единства. Хороший спорт и красивая музыка должны пронести нас через все лето — с песней Fire, — сказал бывший капитан сборной Германии, а ныне директор турнира Филипп Лам.
Чемпионат Европы пройдет в Германии в 10 городах с 14 июня по 14 июля 2024 года.