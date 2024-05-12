Швейцария выиграла 68-й конкурс песни «Евровидение» с песней The Code в исполнении 24-летнего певца Nemo (Немо Меттлер), сказано на сайте конкурса.
The Code звучит в смешанном жанре поп-музыки, рэпа и оперного вокала, она была исполнена на вращающейся сцене, пишет rbc.ru.
Немо получил 591 балл. Второе место занял представитель Хорватии Марко Пуриши с песней Rim Tim Tagi Dim (547 баллов), третье — украинский дуэт рэп-исполнительницы Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria (453 балла). Франция заняла четвертое место, Израиль — Пятое. Меньше всех баллов получила Норвегия, она на 25-м месте.
Швейцария прежде выигрывала «Евровидение» дважды: сначала в 1956 году, когда эта же страна принимала самый первый конкурс, а затем в 1988 году, когда страну представляла Селин Дион. Однако чаще Швейцария занимала последнее место, а четыре раза даже не получала ни одного балла (в последний раз — в 2004 году).
«Евровидение» в этом году не прошло без скандалов. Представитель Нидерландов был отстранен после того, как показал угрожающий жест в сторону женщины-оператора, которая снимала певца без его согласия. Это произошло во время выступления. «Мы выступаем за надлежащее поведение, но, на наш взгляд, решение об отстранении несоразмерно данному инциденту», — оценила произошедшее нидерландская телерадиокомпания AVROTROS, которая занимается организацией участия страны в конкурсе.
Комитет «Евровидения» разрешил выступить представительнице Израиля после внесения изменений в текст ее песни. Композиция называлась October Rain («Октябрьский дождь»). Организаторы «Евровидения» классифицировали песню как политическую из-за отсылки к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. В ее тексте есть строки: «Не осталось воздуха, которым можно дышать» и «Все они были хорошими детьми, каждый из них». К тому же там упоминаются «цветы» — кодовое слово для обозначения погибших на войне солдат. Песню переименовали в (Hurricane) «Ураган».
Как сообщает ТАСС, певица от Израиля Эден Голан, представлявшая страну на конкурсе "Евровидение-2024", попала в базу данных украинского ресурса "Миротворец" за участие в "антиукраинских пропагандистских мероприятиях России". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
20-летняя певица Голан приняла участие в "Евровидении" с песней Hurricane. Девушка родилась в Израиле, а ее музыкальная карьера началась в России, где она жила 13 лет. В 2015 году она участвовала в отборе на "Детское Евровидение", в 2016 году выступила на детской "Новой волне" в Крыму, где также исполнила в дуэте с Нюшей "Вою на Луну". В 2018 году в команде Пелагеи Голан прошла в финал пятого сезона шоу "Голос. Дети".
Официальный представитель МИД РФ считает, что "Евровидение" в 2024 году переплюнуло "любой шабаш" Захарова выложила ролик с нарезкой выступлений участников "Евровидения" из разных стран в шведском Мальмё. Действие на сцене, показанное в видеоролике, сопровождается подложенной музыкой авторства Игоря Корнелюка, звучавшей на "балу у сатаны" в сериале "Мастер и Маргарита".
"Евровидение-2024" переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", - отметила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ.