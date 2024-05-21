Politico: ЕС намерен начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы 25 июня
ЕС намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы 25 июня, сообщает издание Politico со ссылкой на пять дипломатов, пишет ria.ru.
"Блок намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы уже 25 июня, это дата проведения саммита Европейского совета", - говорится в сообщении издания на сайте.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.