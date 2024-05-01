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31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более десятка музыкантов

31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более десятка музыкантов
Источник изображения: freepik.com

31 мая на пирсе Екатерининского парка Тирасполя состоится уже ставший традиционным рок-концерт молодых исполнителей, который проводится в рамках проекта «Открытый микрофон». Это первый концерт нынешнего года, передает novostipmr.com.

На сцене выступят постоянные участники: тираспольская кавер-группа «Антидепрессанты», студенты Приднестровского государственного института искусств – группа «Вермона».

Будут также группы и вокалисты, которые представят собственные версии известных композиций русского рока. Хиты прозвучат в исполнении многих музыкантов, которые уже знакомы зрителям.

Также организаторы обещают провести музыкальную рок-викторину с призами.

Начало концерта в 18:00. Вход свободный.

Напомним, что «Открытый микрофон» – это творческий проект Российского центра науки и культуры, Союза русских общин Приднестровья и Приднестровского госинститута искусств им. А. Г. Рубинштейна. Проекту уже несколько лет. На одной сцене он собирает профессиональных и начинающих музыкантов, а также кавер-группы из Тирасполя, Бендер и других городов.

Поддержку в проведении мероприятия оказывает госадминистрация городов Тирасполь и Днестровск.
  • Сегодня, 09:31
  • DTV
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