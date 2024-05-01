Пользователи приложения «Смарт-навигатор» получили новую возможность для борьбы с правонарушениями и быстрой связи с милицией.
В начале мая 2024 года по поручению министра внутренних дел Виталия Нягу опция «Я инспектор» дополнена функцией «отправить видео». До этого можно было прислать только фотографию предполагаемого правонарушения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Как поясняют специалисты-разработчики МВД, расширенные опции позволят более полно и детально изучить материал, который в последующем может стать в том числе и доказательной базой при рассмотрении административных и даже уголовных дел. Продолжительность видеозаписи – до 10 секунд. Её также можно сопроводить комментарием.
Для справки: приложение «Смарт-навигатор» позволяет быстро взаимодействовать с органами внутренних дел. Установив его, можно забыть о необходимости иметь при себе водительское удостоверение, технический паспорт на транспортное средство, паспорт гражданина ПМР и некоторые документы, которые находятся в ведении МВД ПМР. Граждане могут отправлять запросы и получать ответы, участвовать в наведении порядка на дорогах республики. Достаточно зафиксировать на фото или видео правонарушение и отправить его через опцию «Я инспектор». Информация мгновенно поступает в дежурную часть, и далее разбирается милиция.
Приложение доступно для iOS и Android. Его можно скачать на Google Play, перейдя по ссылке: http://surl.li/tuvuf
Тем, кто уже давно использует «Смарт-навигатор», достаточно обновить имеющееся приложение, чтобы активировать функцию «отправить видео».
Уже более пяти тысяч человек скачали это приложение. В МВД в конце каждого года самым активным пользователям вручают памятные подарки.