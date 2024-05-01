К выборам в Европейский парламент, которые состоятся 9 июня 2024 года, Румыния откроет в Молдове 52 избирательных участка. Посольство соседней страны опубликовало 24 мая список адресов избирательных участков для всех, у кого есть румынское гражданство, передает newsmaker.md.
В посольстве Румынии уточнили, что на выборах в Европарламент откроют в Кишиневе 13 избирательных участков, еще 15 — в центральных районах страны, 17 на севере и еще семь — на юге. Участвовать в голосовании могут граждане Румынии, обладающие правом голоса. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.
Планируется, что участки откроют 9 июня в 7:00, а закроют в 22:00.
В этом году граждане Румынии должны выбрать 33 депутатов, которые будут представлять их в Европарламенте. Выборы проходят во всех 27 странах ЕС. Всего в Европарламенте 720 депутатов.