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В Молдове откроют 52 участка для голосования на выборах в Европарламент

В Молдове откроют 52 участка для голосования на выборах в Европарламент
источник изображения: moldovalibera.md

К выборам в Европейский парламент, которые состоятся 9 июня 2024 года, Румыния откроет в Молдове 52 избирательных участка. Посольство соседней страны опубликовало 24 мая список адресов избирательных участков для всех, у кого есть румынское гражданство, передает newsmaker.md.

В посольстве Румынии уточнили, что на выборах в Европарламент откроют в Кишиневе 13 избирательных участков, еще 15 — в центральных районах страны, 17 на севере и еще семь — на юге. Участвовать в голосовании могут граждане Румынии, обладающие правом голоса. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

Планируется, что участки откроют 9 июня в 7:00, а закроют в 22:00.

В этом году граждане Румынии должны выбрать 33 депутатов, которые будут представлять их в Европарламенте. Выборы проходят во всех 27 странах ЕС. Всего в Европарламенте 720 депутатов.
  • Вчера, 10:41
  • DTV
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