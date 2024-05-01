В период летних каникул сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних продолжат проводить мероприятия, направленные на профилактику преступлений и происшествий с участием детей и подростков, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
О чём следует помнить взрослым и детям:
– детям и подросткам, не достигшим возраста 16 лет, в ночное время (после 23 часов до 7 утра) запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых;
– к административной ответственности могут привлечь не только родителей, но и тех, кто допустил пребывание несовершеннолетних в ночное время на принадлежащей им территории заведений, например, клубов, баров и т.д.;
– продажа табака и табачных изделий, испарительных смесей, устройств, имитирующих курение табака, жевательных и сосательных никотиносодержащих смесей без содержания табака; спиртного, в том числе и пива, тем, кто не достиг 18 лет, запрещена;
– без сопровождения взрослых детям и подросткам до 16 лет нельзя купаться в водоёмах.
Милиция рекомендует родителям, бабушкам и дедушкам, у которых летом остаются дети, не оставлять их без присмотра. В случае если ребёнок долго не выходит на связь, принять меры к немедленному поиску. Если самостоятельно найти не получилось, обращайтесь в милицию.
Если ваш ребёнок остаётся дома один, сто́ит провести с ним беседу о том, чего не следует делать, например, открывать дверь незнакомцам. Если человек, требующий открыть, представляется сотрудником коммунальных служб, милиционером или пожарным, научите ребёнка, чтобы сначала он позвонил вам и сообщил об этом. Взрослым, в свою очередь, стоит наладить отношения с соседями, которые постоянно находятся дома. Обменяйтесь контактами, так вы сможете точно узнать, что происходит по месту жительства.
Перед тем как выйти на прогулку, попросите ребёнка позвонить вам и сообщить, с кем, куда и на какое время он или она собирается. Когда прогулка закончится, пусть сообщит вам об этом. Если звонок не поступил, позвоните сами.
Самое главное правило: нельзя уходить с незнакомцами, даже когда пожилой человек просит помочь принести сумку в подъезд, квартиру или дом. С этой же просьбой взрослый может обратиться не к ребёнку, а кому-то постарше. Сто́ит проговорить со своим сыном или дочерью и те обстоятельства, когда предлагают посмотреть или спасти кошечек, собачек и т.д. Объясните ребёнку, что в подобных случаях отказывать не стыдно, ведь для выполнения таких поручений есть взрослые.
Не теряйте детей из вида, и летние каникулы будут в радость.