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В Украине придумали новый способ побега за границу

В Украине придумали новый способ побега за границу
Фото: открытые источники

Новый способ побега за границу придумали жители Украины - через транзитную зону Молдавии на трассе Одесса-Рени, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

"Сопротивление сообщает о новом способе побега из "Незалежной". Украинцы едут на машине по трассе Одесса-Рени, на которой есть транзитный участок молдавской территории между КПП, в этой транзитной зоне останавливаться нельзя, люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланка", - рассказал собеседник агентства.

В Украине придумали новый способ побега за границу

Он отметил, что раньше для побега покупали дешевые машины, которые после увозили власти. Сейчас на месте замечены стоящие вдоль дороги грузовики.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица, пишет РИА Новости.
  • Сегодня, 11:20
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