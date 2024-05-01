Река Днестр в Молдове не пересохнет, так как «сток на территории страны компенсируется из Днестровского водохранилища, которое обеспечивает достаточный объем для покрытия потребностей как в водоснабжении населения, так и в поддержании условий жизни в водных экосистемах». Так министерство окружающей среды и агентство Apele Moldovei прокомментировали появившиеся в СМИ кадры из Украины, на которых видно, что вблизи города Хотин Черновицкой области пересох Днестр, сообщает newsmaker.md
Как заявили власти Молдовы, республика «не пострадала и не пострадает от этих гидрологических явлений», поскольку речной сток на территории страны компенсируется из Днестровского водохранилища, которое обеспечивает достаточный объем для покрытия потребностей как в водоснабжении населения, так и в поддержании условий жизни в водных экосистемах.
«Ситуация, показанная на видеокадрах, сложилась из-за сбросов из Днестровского водохранилища в апреле-мае, маловодья, вызванного отсутствием осадков в Карпатах, и возвращением Днестра в естественное русло в этом регионе.
Агентство водных ресурсов Молдовы постоянно контактирует с соответствующими учреждениями Украины по этому вопросу», — говорится в сообщении министерства окружающей среды.
Ранее в СМИ появились кадры, где жительница Украины показывает, как в селе Брага, напротив Хотинской крепости, Днестр практически пересох.
«Это жутко. Жизнь прожили, а такого еще не видели», — говорит женщина на видео, опубликованное изданием observatorul.md.