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Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках российского газа в Приднестровье после 2024 года

Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках российского газа в Приднестровье после 2024 года
фото: newsmaker.md

Молдова и Украина неофициально договорились о продолжении поставок природного газа в Приднестровье после 2024 года, когда истечет срок транзитного соглашения Украины с российским «Газпромом». Об этом сказал министр энергетики Виктор Парликов агентству Bloomberg News 30 мая, информирует NM

Согласно предварительной сделке, рассматривают новый маршрут доставки российского газа в Приднестровье — через Турцию.

В молдавско-украинском соглашении «Газпром» мог бы поставлять газ в Турцию, а затем через Болгарию и Румынию, но он все равно должен идти через украинский газопровод.

По словам Парликова, до сих пор остается вопросом, кто будет нести расходы, и будет ли «Газпром» платить плату за транзит, или же откажется от поставок газа в Приднестровье после истечения срока действия соглашения.

Парликов подчеркнул, что Молдова не будет выступать государственным гарантом какого-либо газового контракта.
  • Сегодня, 16:46
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