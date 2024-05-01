Молдова и Украина неофициально договорились о продолжении поставок природного газа в Приднестровье после 2024 года, когда истечет срок транзитного соглашения Украины с российским «Газпромом». Об этом сказал министр энергетики Виктор Парликов агентству Bloomberg News 30 мая, информирует NM
Согласно предварительной сделке, рассматривают новый маршрут доставки российского газа в Приднестровье — через Турцию.
В молдавско-украинском соглашении «Газпром» мог бы поставлять газ в Турцию, а затем через Болгарию и Румынию, но он все равно должен идти через украинский газопровод.
По словам Парликова, до сих пор остается вопросом, кто будет нести расходы, и будет ли «Газпром» платить плату за транзит, или же откажется от поставок газа в Приднестровье после истечения срока действия соглашения.
Парликов подчеркнул, что Молдова не будет выступать государственным гарантом какого-либо газового контракта.