Правительство Украины повысило тарифы на электроэнергию для населения. Они оказались не такими, как говорили эксперты и источники местных СМИ, но все равно впечатляющими. Тарифы вырастут на 64%, передаёт eadaily.com
С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения вырастет на 64% и составит 4,32 грн (9,6 рублей) за КВт-ч. Об этом со ссылкой на заседание правительства 31 мая сообщили источники «Экономической правды» и «РБК-Украина».
Новый тариф будет действовать 11 месяцев — до конца апреля 2025 года.
Ранее для населения действовал тариф в 2,64 грн за КВт-ч. Эксперты заявляли об обсуждении различных вариантов подорожания. И последний вариант: 4,8 грн для тех, кто потребляет более 100 КВт-ч в месяц.
Всего за 13 месяцев тариф на электроэнергию для украинцев вырос в 3 раза — с 1,44 грн за КВт-ч.
Как сообщало EADaily , в марте — мае российская армия нанесла пять массированных ответных ударов по энергосистеме и электростанциям Украины — ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Министр энергетики Герман Галущенко заявил о потере мощности в 8 ГВт. Помощник премьер-министра Юрий Бойко говорил, что лишились 40% всей мощности.
Несмотря на весну, Украина почти две недели испытывает отключения электроэнергии. Ее не хватает, несмотря на импорт и аварийную помощь из стран ЕС.
Глава Минэнерго оценивал последние потери в украинской энергетике в $ 1 млрд, которые необходимо где-то взять для восстановления генерации.