Dnestr.TV

 
0

В Украине подорожала электроэнергия для населения

В Украине подорожала электроэнергия для населения
фото из открытых источников

Правительство Украины повысило тарифы на электроэнергию для населения. Они оказались не такими, как говорили эксперты и источники местных СМИ, но все равно впечатляющими. Тарифы вырастут на 64%, передаёт eadaily.com

С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения вырастет на 64% и составит 4,32 грн (9,6 рублей) за КВт-ч. Об этом со ссылкой на заседание правительства 31 мая сообщили источники «Экономической правды» и «РБК-Украина».

Новый тариф будет действовать 11 месяцев — до конца апреля 2025 года.

Ранее для населения действовал тариф в 2,64 грн за КВт-ч. Эксперты заявляли об обсуждении различных вариантов подорожания. И последний вариант: 4,8 грн для тех, кто потребляет более 100 КВт-ч в месяц.

Всего за 13 месяцев тариф на электроэнергию для украинцев вырос в 3 раза — с 1,44 грн за КВт-ч.

Как сообщало EADaily , в марте — мае российская армия нанесла пять массированных ответных ударов по энергосистеме и электростанциям Украины — ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Министр энергетики Герман Галущенко заявил о потере мощности в 8 ГВт. Помощник премьер-министра Юрий Бойко говорил, что лишились 40% всей мощности.

Несмотря на весну, Украина почти две недели испытывает отключения электроэнергии. Ее не хватает, несмотря на импорт и аварийную помощь из стран ЕС.

Глава Минэнерго оценивал последние потери в украинской энергетике в $ 1 млрд, которые необходимо где-то взять для восстановления генерации.

  • Сегодня, 17:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна