В конце мая завершился первый этап скрининга (оценка соответствия молдавского законодательства стандартам Европейского союза), а именно объяснительный скрининг. Об этом сообщило Бюро по европейской интеграции РМ.
"Все законодательство Европейского союза разделено на 33 главы, которые сгруппированы в шесть макрополитических групп. Плюс экономический критерий, политический критерий и реформа государственной администрации. Объяснительный скрининг означает, что мы анализируем все законодательство ЕС по всем 33 главам, чтобы затем понять, как внедрить это законодательство в наше национальное законодательство", - сообщила вице-премьер Кристина Герасимова, передает noi.md ссылаясь на infotag.md
Она отметила, что Молдова сделает все возможное, чтобы добиться организации межправительственной конференции (официального открытия переговоров) до конца июня, чтобы перейти к следующему этапу переговоров.
Представитель Еврокомиссии Marc Jorna отметил, что это "первый шаг" для Молдовы в процессе вступления, на котором молдавской стороне объясняется Acquis communautaire (совокупность законов, правовых актов и решений ЕС).
"На следующем этапе двусторонних встреч уже вы (Молдова) будете рассказывать, что собираетесь делать (для достижения стандартов) и в какие сроки, чтобы к 2030 быть готовыми вступить в ЕС", - отметил он.