Европейская комиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Об этом сообщил в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Как и ожидалось, Европейская комиссия подтверждает, что Украина и Молдова полностью выполнили все шаги для начала переговоров", - написал он, передает unian.net.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также подтвердил, что Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Глава правительства добавил, что в Украине благодарны за положительную оценку нашего евроинтеграционного прогресса.
"В озвученном заключении ЕК говорится о том, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все 4 дополнительных шага-реформы", - отметил Шмыгаль.
По его словам, теперь Украина ожидает от европейских партнеров следующий шаг - начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце.
В Еврокомиссии прокомментировали решение Как сказала на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения, соседства и международных партнерств Ана Писонеро, сегодня вопрос переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС был на повестке дня заседания Комитета постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper).
"Мы поняли, что этот пункт на сегодня закрыт, и мы действительно можем подтвердить, со стороны Еврокомиссии, что мы предоставили странам-членам все обновления, и мы считаем, что все шаги были выполнены двумя странами", - сказала Писонеро.
При этом, она отметила, что решение о практическом начале переговоров зависит от стран-членов. В частности, страны-члены должны одобрить переговорную рамку. "И как только этот шаг будет сделан, это прерогатива страны, которая председательствует в ЕС, созвать межправительственную конференцию, чтобы официально ознаменовать начало переговоров", - подчеркнула Писонеро.
Как известно, сейчас в Евросоюзе до 30 июня председательствует Бельгия, а с 1 июля председательство перейдет к Венгрии.
Также пресс-секретарь перечислила необходимые шаги, которые выполнила Украина, чтобы быть готовой для начала переговоров. Одним из таких шагов было внесение изменений в законы по соблюдению прав национальных меньшинств, и в частности в части обеспечения надлежащих правил образования на языках меньшинств. Пресс-секретарь подчеркнула, что очень важным будет воплощение одобренных изменений, и Еврокомиссия будет отслеживать этот процесс.