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Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой
Иллюстрация: realitatea.md

Европейская комиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Об этом сообщил в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Как и ожидалось, Европейская комиссия подтверждает, что Украина и Молдова полностью выполнили все шаги для начала переговоров", - написал он, передает unian.net.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также подтвердил, что Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Глава правительства добавил, что в Украине благодарны за положительную оценку нашего евроинтеграционного прогресса.

"В озвученном заключении ЕК говорится о том, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все 4 дополнительных шага-реформы", - отметил Шмыгаль.

По его словам, теперь Украина ожидает от европейских партнеров следующий шаг - начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце.

В Еврокомиссии прокомментировали решение
Как сказала на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения, соседства и международных партнерств Ана Писонеро, сегодня вопрос переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС был на повестке дня заседания Комитета постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper).

"Мы поняли, что этот пункт на сегодня закрыт, и мы действительно можем подтвердить, со стороны Еврокомиссии, что мы предоставили странам-членам все обновления, и мы считаем, что все шаги были выполнены двумя странами", - сказала Писонеро.

При этом, она отметила, что решение о практическом начале переговоров зависит от стран-членов. В частности, страны-члены должны одобрить переговорную рамку. "И как только этот шаг будет сделан, это прерогатива страны, которая председательствует в ЕС, созвать межправительственную конференцию, чтобы официально ознаменовать начало переговоров", - подчеркнула Писонеро.

Как известно, сейчас в Евросоюзе до 30 июня председательствует Бельгия, а с 1 июля председательство перейдет к Венгрии.

Также пресс-секретарь перечислила необходимые шаги, которые выполнила Украина, чтобы быть готовой для начала переговоров. Одним из таких шагов было внесение изменений в законы по соблюдению прав национальных меньшинств, и в частности в части обеспечения надлежащих правил образования на языках меньшинств. Пресс-секретарь подчеркнула, что очень важным будет воплощение одобренных изменений, и Еврокомиссия будет отслеживать этот процесс.


  • Сегодня, 08:26
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