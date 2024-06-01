Самым вероятным сценарием "евроинтеграции" для Молдавии может стать превращение в северо-восточную окраину Румынии, полагает зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, пишет ria.ru.
"Наиболее вероятным сценарием "евроинтеграции" для Кишинева может стать превращение в северо-восточную окраину Румынии - одного из наименее развитых государств Европы", - написал Медведев в своей статье для "Российской газеты".
Он напомнил, что периоды оккупации Бессарабии бухарестским режимом - с 1918 по 1940 годы и с 1941 по 1944 годы - сопровождались массовыми репрессиями и насильственной румынизацией населения.
"Было бы наивно полагать, что на сей раз отношение к молдавскому населению окажется принципиально иным", - заметил зампред Совбеза. Он также заявил, что президент Молдавии Майя Санду - "гражданка ЕС и выпускница Гарварда" - ведет страну "прямиком в неоколониальное рабство", цитирует Дмитрия Медведева ria.ru.