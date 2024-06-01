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Украина получит рекордный объем электричества из Европы
Фото: Минэнерго Украины
Электроэнергия будет поставляться от пяти стран с максимальной мощностью в отдельные часы до 1689 МВт.
В пятницу Украина будет импортировать из Европы рекордный объем электроэнергии - около 32 тысяч МВт·ч. Об этом сообщило Укрэнерго 14 июня, пишетkorrespondent.net.
"В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 31 904 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 689 МВт", - говорится в сообщении.
В свою очередь экспорт не производится и не предусматривается.
В компании напомнили, что сегодня облэнерго на всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00.
По данным Укрэнерго, по состоянию на утро из-за погодных условий на утро было обесточено 3 населенных пункта в Сумской области.
По другим причинам без энергопитания 494 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые обесточения в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.
Напомним, что ранее Украина импортировала из Европы не более 2700 МВт·ч в сутки. Но два дня назад этот показатель был побит.
Ранее сообщалось, что по итогам мая Украина почти вдвое увеличила импорт электроэнергии и импортировала рекордные 448 тысяч МВт·ч. Наибольший объем был получен от Венгрии - почти 46%.
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