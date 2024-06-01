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ГТК ПМР напоминает основные нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами

ГТК ПМР напоминает основные нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами
Изображение: открытые источники

Государственный таможенный комитет ПМР напоминает основные нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами.

Не чаще одного раза в месяц граждане могут ввозить на территорию Приднестровья:
- пиво и вино – не более 5 литров (для лиц старше 18 лет)
- крепкие спиртные напитки – не более 2 литров (для лиц старше 18 лет)
- табачные изделия – не более 200 шт. (для лиц старше 18 лет)
- электронные сигареты – не более 3 шт. (для лиц старше 18 лет)
- мясные и молочные продукты – не более 3 кг
- растительное масло, сахар – не более 5 кг
- овощи и фрукты – по 50 кг
- икра осетровых – до 250 гр.
- прочие продукты, общий вес которых не превышает 10 кг.

ГТК напоминает: физическим лицам разрешается ввозить без уплаты таможенных платежей товары исключительно для личного пользования, в том числе:
- новую одежду и обувь – не чаще 1 раза в месяц и не более 2 предметов одного наименования, размера и фасона
- новые изделия из меха и кожи – не чаще двух раз в год и не более 1 единицы
- новый парфюм – не чаще 1 раза в месяц и не более 300 мл
- новые косметические средства – не чаще 1 раза в месяц и не более трех идентичных
- новые ювелирные изделия – не чаще двух раз в год и не более 5 единиц
- новая звуко-видео- фотоаппаратура - не чаще 1 раза в три месяца и не более 1 единицы
- новые сотовые и мобильные телефоны – не чаще двух раз в год и не более 2 единиц
- новые компьютеры, планшеты, игровые приставки, детские коляски – не чаще 2 раз в год и не более 1 единицы
- бытовая техника, сантехника, мебель – не чаще 1 раза в год и не более 1 единицы каждого наименования
- строительные материалы – не чаще 1 раза в год и не более 500 кг
- ГСМ – в пределах полной заправки транспортного средства
- лекарственные средства – при наличии документов, подтверждающих необходимость их приема.
- прочие товары для личного пользования общим весом не более 50 кг.

С учетом соблюдения вышеозначенных норм ввоза, граждане в ходе опроса инспектором постовой службы обязаны задекларировать товары в устной форме.

В случае ввоза отечественными физическими лицами товаров, предназначенных для личного пользования, сверх установленных количественных ограничений, необходимо заполнить таможенную декларацию с уплатой причитающихся таможенных платежей. Для простоты процесса приднестровским законодательством предусмотрено использование единого классификационного кода 9910 00 с применением единой ставки ввозной таможенной пошлины на уровне 20%, но не менее 0,2 доллара за 1 кг.

Если физическое лицо планирует приобрести гостинцы для вывоза с территории Приднестровья, то ему необходимо учесть: без уплаты таможенных платежей это можно сделать при условии, что их стоимость не превышает 1000 долл. США (в соответствии с товарными чеками).

Кроме того, таможенные органы ПМР напоминает физическим лицам о предметах, запрещенных к перемещению. В их числе:
 - наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры
- вооружение, взрывные устройства, боевое оружие, его части, боеприпасы к нему
- отравляющие, радиоактивные и взрывчатые вещества.

Уважаемые граждане! Соблюдение таможенных правил – лучшая гарантия того, что перемещение через границу будет для вас быстрым и беспроблемным.
  • Сегодня, 11:25
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