Государственный таможенный комитет ПМР напоминает основные нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами.
Не чаще одного раза в месяц граждане могут ввозить на территорию Приднестровья: - пиво и вино – не более 5 литров (для лиц старше 18 лет) - крепкие спиртные напитки – не более 2 литров (для лиц старше 18 лет) - табачные изделия – не более 200 шт. (для лиц старше 18 лет) - электронные сигареты – не более 3 шт. (для лиц старше 18 лет) - мясные и молочные продукты – не более 3 кг - растительное масло, сахар – не более 5 кг - овощи и фрукты – по 50 кг - икра осетровых – до 250 гр. - прочие продукты, общий вес которых не превышает 10 кг.
ГТК напоминает: физическим лицам разрешается ввозить без уплаты таможенных платежей товары исключительно для личного пользования, в том числе: - новую одежду и обувь – не чаще 1 раза в месяц и не более 2 предметов одного наименования, размера и фасона - новые изделия из меха и кожи – не чаще двух раз в год и не более 1 единицы - новый парфюм – не чаще 1 раза в месяц и не более 300 мл - новые косметические средства – не чаще 1 раза в месяц и не более трех идентичных - новые ювелирные изделия – не чаще двух раз в год и не более 5 единиц - новая звуко-видео- фотоаппаратура - не чаще 1 раза в три месяца и не более 1 единицы - новые сотовые и мобильные телефоны – не чаще двух раз в год и не более 2 единиц - новые компьютеры, планшеты, игровые приставки, детские коляски – не чаще 2 раз в год и не более 1 единицы - бытовая техника, сантехника, мебель – не чаще 1 раза в год и не более 1 единицы каждого наименования - строительные материалы – не чаще 1 раза в год и не более 500 кг - ГСМ – в пределах полной заправки транспортного средства - лекарственные средства – при наличии документов, подтверждающих необходимость их приема. - прочие товары для личного пользования общим весом не более 50 кг.
С учетом соблюдения вышеозначенных норм ввоза, граждане в ходе опроса инспектором постовой службы обязаны задекларировать товары в устной форме.
В случае ввоза отечественными физическими лицами товаров, предназначенных для личного пользования, сверх установленных количественных ограничений, необходимо заполнить таможенную декларацию с уплатой причитающихся таможенных платежей. Для простоты процесса приднестровским законодательством предусмотрено использование единого классификационного кода 9910 00 с применением единой ставки ввозной таможенной пошлины на уровне 20%, но не менее 0,2 доллара за 1 кг.
Если физическое лицо планирует приобрести гостинцы для вывоза с территории Приднестровья, то ему необходимо учесть: без уплаты таможенных платежей это можно сделать при условии, что их стоимость не превышает 1000 долл. США (в соответствии с товарными чеками).
Кроме того, таможенные органы ПМР напоминает физическим лицам о предметах, запрещенных к перемещению. В их числе: - наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры - вооружение, взрывные устройства, боевое оружие, его части, боеприпасы к нему - отравляющие, радиоактивные и взрывчатые вещества.
Уважаемые граждане! Соблюдение таможенных правил – лучшая гарантия того, что перемещение через границу будет для вас быстрым и беспроблемным.