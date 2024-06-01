Процедура получения гражданства Молдова станет более строгой - это объясняется уязвимостями и рисками для государственной безопасности. Парламент РМ принял поправки к закону во втором чтении, передает bloknot-moldova.ru.
Согласно нововведениям, гражданство Молдовы не смогут получить люди, которые в период рассмотрения их документов:
- находятся под уголовным преследованием,
- отбывают или должны отбыть тюремный срок по приговору суда, либо же имеют непогашенную судимость.
Заявления на получение гражданства Молдовы будут проверять в том числе сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ). Помимо этого, авторы законопроекта предлагают продлить срок рассмотрения заявлений ещё на шесть месяцев (сейчас решение принимают за полгода).
Поправки в закон вступают в силу с момента публикации в официальном печатном органе власти. Те заявления, что сейчас находятся на рассмотрении, будут рассматриваться в соответствии с новыми правилами.
Автор законопроекта - депутат PAS Игорь Кирияк. Он объяснил нововведения рисками, вызванными военными действиями в соседней Украине. В пояснительной записке к документу отмечается, что за последние два года увеличилось количество претендентов на гражданство Республики Молдова. 70% из них являются выходцами из Российской Федерации, а 20% - из Украины. Помимо этого, власти фиксировали многочисленные попытки получения молдавского гражданства на основании документов неизвестного происхождения, которые представили заявители.
Напомним, о возможном ужесточении требований для получения гражданства Молдовы в апреле сообщал глава Агентства государственных услуг (ASP) Мирча Ешану. При этом он не отрицал, что в процедуру могут включить обязательный тест на знание румынского языка.
До этого чиновник рассказывал, что за последние два года в ведомстве как минимум 30 раз фиксировали попытки получить молдавское гражданство мошенническим способом.