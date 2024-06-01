Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2024 года № 55 установлен прожиточный минимум (в руб.) за май 2024 года по социально-демографическим группам населения:
а) трудоспособное население:
- в среднем на 1 человека –2087 руб.;
- для мужчины 16 - 59 лет –2169 руб.;
- для женщины 16 - 54 лет –1998 руб.;
б) пенсионеры –1639 руб.;
в) дети:
- в среднем на 1 ребенка –2030 руб.;
- в возрасте до 6 лет –1755 руб.;
- в возрасте 7 - 15 лет –2192 руб.;
В среднем на душу населения –1935 руб.
Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,3 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,8 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,2 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%), пишет Минсоцзащиты ПМР.