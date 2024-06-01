Dnestr.TV

 
0

На побережье Одесской области волнами вынесло морскую мину

На побережье Одесской области волнами вынесло морскую мину
Фото: informator.ua

В Одесской области на побережье волнами Черного моря 14 июня вынесло опасную находку – мину. Военные моряки, чтобы не допустить нежелательных последствий, оперативно обезвредили ее. В считанные минуты взрывоопасный предмет был нейтрализован, сообщает informator.ua.

О мине на побережье Черного моря в Одесской области говорится в сообщении ВМСУ. Военные добавили, что обезвредили мину путем контролирующего ее подрыва. Все необходимые меры безопасности при этом были соблюдены.

В Военно-морских силах в очередной раз напомнили, что в случае нахождения подобных взрывоопасных предметов следует немедленно обращаться в соответствующие службы. Мины запрещено самостоятельно передвигать или прикасаться к ним, а тем более – ликвидировать.

Жителям также напомнили, что на побережьях, которые не прошли проверку на безопасность наличия мин, запрещено передвижение.

"Также информируем, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья", - добавили в Службе связей с общественностью ВМСУ.

Разминирование морей и суши

В ВМСУ сообщили, что для очистки Черного и Азовского морей от мин понадобится не менее 5 лет. При этом в активной фазе для разминирования морских путей и коммуникаций требуется от 3 до 5 месяцев. Наиболее загрязненными минами считаются Харьковская, Херсонская и Николаевская области. 14 тысяч квадратных километров приходится на морские акватории

Помочь очистить моря от мин помогут Украине три морских страны – Болгария, Румыния и Турция. Соответствующее соглашение подписано в Стамбуле.

Деньги на разминирование Украины выделила Норвегия Страна выделила Киеву $18,5 млн, чтобы очистить территории от взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что в помощь в разминировании Украины подготовили специальную машину. Всю соответствующую сертификацию она уже прошла.
  • Вчера, 09:51
  • DTV
  • Просмотров: 86
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
  • Электронная новинка от МВД ПМР
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • В Украине придумали новый способ побега за границу
  • Возле Хотинской крепости в Украине пересох Днестр. Что ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
  • Электронная новинка от МВД ПМР
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • В Украине придумали новый способ побега за границу
  • Возле Хотинской крепости в Украине пересох Днестр. Что ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна