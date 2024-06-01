В Одесской области на побережье волнами Черного моря 14 июня вынесло опасную находку – мину. Военные моряки, чтобы не допустить нежелательных последствий, оперативно обезвредили ее. В считанные минуты взрывоопасный предмет был нейтрализован, сообщает informator.ua.
О мине на побережье Черного моря в Одесской области говорится в сообщении ВМСУ. Военные добавили, что обезвредили мину путем контролирующего ее подрыва. Все необходимые меры безопасности при этом были соблюдены.
В Военно-морских силах в очередной раз напомнили, что в случае нахождения подобных взрывоопасных предметов следует немедленно обращаться в соответствующие службы. Мины запрещено самостоятельно передвигать или прикасаться к ним, а тем более – ликвидировать.
Жителям также напомнили, что на побережьях, которые не прошли проверку на безопасность наличия мин, запрещено передвижение.
"Также информируем, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья", - добавили в Службе связей с общественностью ВМСУ.
Разминирование морей и суши
В ВМСУ сообщили, что для очистки Черного и Азовского морей от мин понадобится не менее 5 лет. При этом в активной фазе для разминирования морских путей и коммуникаций требуется от 3 до 5 месяцев. Наиболее загрязненными минами считаются Харьковская, Херсонская и Николаевская области. 14 тысяч квадратных километров приходится на морские акватории
Помочь очистить моря от мин помогут Украине три морских страны – Болгария, Румыния и Турция. Соответствующее соглашение подписано в Стамбуле.
Деньги на разминирование Украины выделила Норвегия Страна выделила Киеву $18,5 млн, чтобы очистить территории от взрывоопасных предметов.
Напомним, ранее сообщалось, что в помощь в разминировании Украины подготовили специальную машину. Всю соответствующую сертификацию она уже прошла.