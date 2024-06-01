За отправку сообщений или оскорбительные комментарии непристойного характера будут предусмотрены штрафы от 1360 до 2720 гривен.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий наказание за отсылку оскорбительных сообщений сексуального характера. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента, передает korrespondent.net.
Речь идет о законопроекте №8329 О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция).
Документ дополнит Кодекс об админправонарушении статьями:
173-6 - совершение насилия по признаку пола; 173-7 - сексуальная претензия; 173-8 - невыполнение срочного запретительного предписания/уведомления о месте временного пребывания в случае вынесения соответствующего предписания.
Закон установит определение "сексуального домогательства" и административное наказание. Под этим понятием подразумевается "преднамеренное совершение против воли гражданина оскорбительных, унизительных действий непристойного характера, выраженных вербально/невербально (слова, жесты, телодвижения), в частности путем использования электронных коммуникаций.
В сети называют соответствующие штрафы за "нюдсы и дикпики" (фото с обнаженным телом, отправленные в частные сообщения - ред.).
Согласно закону, за отправку сообщений или оскорбительные комментарии непристойного характера будут предусмотрены штрафы от 1360 до 2720 гривен.
Также возможны общественные или исправительные работы до одного месяца с изъятием 20% заработка.
Нормы документа вступят в силу через полгода после его опубликования.