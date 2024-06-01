Президент провел селекторное совещание. Главы госадминистраций городов и районов доложили о текущем положении дел.
Информируя о проведении ремонтно-строительных работ на объектах социальной инфраструктуры, Олег Довгопол рассказал, что на сегодняшний день приостановлен прием воспитанников в столичных детсадах №№ 17, 43, 50, 52, 55, 72. Это связано с реконструкцией и переоснащением пищеблоков. Детей временно перевели в другие, расположенные поблизости, дошкольные учреждения. Тираспольский глава также рассказал, что по поручению Президента собирают информацию о потребности в благоустройстве детсадовских территорий. Многие МДОУ нуждаются в замене либо установке навесов на прогулочных участках и замощении прилегающих к детским садам площадей тротуарной плиткой. Будет сформирована соответствующая программа, сообщает пресс-служба главы государства.
Руководитель столичной администрации сообщил, что в перечень объектов сферы здравоохранения, которые будут отремонтированы в ближайшее время, включили педиатрический стационар родильного дома. Бюджетный средства выделены.
Продолжаются дорожные работы в центральной части Тирасполя. На этой неделе приступают к участку на площади. Сначала отработает водоканал, затем – дорожники. Асфальтовое покрытие в текущем году заменят по полосам со стороны памятника Суворову. Вторую часть – в 2025-м.
Что касается ремонта поврежденного моста через Днестр: необходимые детали рассчитывают заказать на заводе «Электромаш». Предприятие изучило заказ. Город ждет ответ о возможности изготовления на месте всех требующихся элементов.
О подвижках в реализации программ развития рассказали и главы других городов и районов. Каменский глава, к примеру, выделил реконструкцию стадиона, сообщив, что там готовы к укладке специализированного покрытия. Кроме того, рассказал о работах, проводимых в парке Витгенштейна. Для укрепления озерных чаш привезли 1600 кубов глины. Необходимо еще около 600 кубических метров. Владимир Бычков говорил также о проектировании фонтана, ремонтных работах в ЦРБ и обновлении здании суда.
Главы в отчетах уделили внимание разнообразным культурно-массовым и общественно-значимым мероприятиям, прошедшим на минувшей неделе, а также многочисленным успехам приднестровских спортсменов.