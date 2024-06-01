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В Одессе морская вода на пляжах не соответствует нормам

В Одессе морская вода на пляжах не соответствует нормам
Источник фото: tsn.ua

На одесских пляжах «10-я станция Большого Фонтана», «Аркадия» и «Ланжерон» пробы морской воды показали не соответствие нормам на бактериологические показатели по уровню кишечной палочки.

Об этом сообщает официальный сайт горсовета, пишет edinaya-odessa.org.

Так, из прибрежной полосы морской воды было изъято 5 проб на санитарно-химические показатели и 5 проб на бактериологические.

«Из них не отвечали нормам на бактериологические показатели по уровню кишечной палочки 4 пробы, в частности, на пляжах «10-я станция Большого Фонтана», «Аркадия», «Ланжерон» и месте сброса сточных вод по ул. Дача Ковалевского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пробах на санитарно-химические показатели нефтепродуктов, солей тяжёлых металлов и других опасных веществ не обнаружено.

Подчёркивается, что санитарно-эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле соответствующих органов.
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