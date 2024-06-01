Так, из прибрежной полосы морской воды было изъято 5 проб на санитарно-химические показатели и 5 проб на бактериологические.
«Из них не отвечали нормам на бактериологические показатели по уровню кишечной палочки 4 пробы, в частности, на пляжах «10-я станция Большого Фонтана», «Аркадия», «Ланжерон» и месте сброса сточных вод по ул. Дача Ковалевского», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в пробах на санитарно-химические показатели нефтепродуктов, солей тяжёлых металлов и других опасных веществ не обнаружено.
Подчёркивается, что санитарно-эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле соответствующих органов.