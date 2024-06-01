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Шестеро спортсменов из ПМР примут участие в Олимпийских играх в Париже

Шестеро спортсменов из ПМР примут участие в Олимпийских играх в Париже
Изображение: sentinelassam.com

Шесть приднестровских спортсменов едут на Олимпийские игры в Париже. Это:

Татьяна Салкуцан (плавание),
Лилия Фиськович (марафон),
Влад Урсу (настольный теннис),
Алексей Коровашков (гребля на каноэ),
Виктор Скворцов (дзюдо),
Даниела Могурян (художественная гимнастика).
Спортсмены будут выступать в составе различных сборных. Виктор Скворцов едет в Париж в качестве главного тренера сборной ОАЭ, передает novostipmr.com.

XXXIII летние Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программе будут представлены 32 вида спорта. В столице Франции ждут порядка 10 500 спортсменов из 206 стран, которые разыграют 329 комплектов наград.

  • Сегодня, 08:39
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