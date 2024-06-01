Шесть приднестровских спортсменов едут на Олимпийские игры в Париже. Это:
Татьяна Салкуцан (плавание), Лилия Фиськович (марафон), Влад Урсу (настольный теннис), Алексей Коровашков (гребля на каноэ), Виктор Скворцов (дзюдо), Даниела Могурян (художественная гимнастика). Спортсмены будут выступать в составе различных сборных. Виктор Скворцов едет в Париж в качестве главного тренера сборной ОАЭ, передает novostipmr.com.
XXXIII летние Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программе будут представлены 32 вида спорта. В столице Франции ждут порядка 10 500 спортсменов из 206 стран, которые разыграют 329 комплектов наград.