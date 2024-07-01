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В Одессе на пляже выловили большого ската

В Одессе на пляже выловили большого ската
Источник фото: edinaya-odessa.org

В Одессе на пляже на 16-й станции Большого Фонтана отдыхающие заметили у берега крупную рыбу – ската-хвостокола.

Рыба была очень ослаблена и почему-то плыла к берегу. Появление диковины вызвало общественный интерес и кто-то даже вытащил ската на берег, но затем отпустили его в море, сообщает edinaya-odessa.org.

Напомним, что у ската есть ядовитый шип, который может нанести очень серьезные травмы. Поэтому контакт с ним опасен.

У скатов-хвостоколов на конце хвоста имеется ядовитый шип. Травмы обычно связаны с наступанием на ската (который часто зарывается в песок). Скат-хвостокол вонзает хвостовой шип в ступню или ногу человека и выпускает яд. В ране могут остаться фрагменты оболочки шипа, увеличивая риск развития инфекции.

Кроме того, что шип представляет опасное холодное оружие, он ещё и выпускает яд, который находится в специальных железах. Попадая в кровь жертвы, яд хвостокола:

вызывает сильные, спазмообразные боли;
резко снижает давление, что проявляется слабостью, ознобом, рвотой, потерей сознания;
сильно учащает пульс;
приводит к параличу мышц.
Если человек получает удар ската-хвостокола под водой, выплыть сам он не сможет, потому как симптомы интоксикации развиваются быстро. И таким образом удар ската может привести к летальному исходу.

Именно от удара ската-хвостокола умер знаменитый натуралист и телеведущий Стив Ирвин.

Лечение уколов ската-хвостокола

Для начала промыть соленой водой

Обработка раны врачом и удаление фрагментов шипа

В качестве первой помощи, травмы рук и ног, нанесенные скатом-хвостоколом, осторожно промывают соленой водой, стараясь удалить фрагменты шипа. Шип удаляют только в том случае, если он находится у поверхности кожи и не пронзил шею, грудь или живот. Для уменьшения сильного кровотечения накладывают давящую повязку.

Пострадавшего доставляют в отделение неотложной помощи, где врач осмотрит рану и удалит фрагменты шипа. Может потребоваться прививка против столбняка. Пораженную руку или ногу придется несколько дней держать в приподнятом положении. В некоторых случаях пострадавшему назначают антибиотики, а рану закрывают хирургическим путем.

  • Вчера, 11:46
  • DTV
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