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Главный прокурор ЕС Лаура Ковеши посетит Кишинев

Главный прокурор ЕС Лаура Ковеши посетит Кишинев
фото: facebook.com/LauraCodrutaKovesi

Главный прокурор ЕС Лаура Ковеши в ближайшее время посетит Молдову. Об этом 3 июля сообщил премьер-министр Дорин Речан в эфире передачи «Secretele Puterii» на Jurnal TV. По словам главы кабмина, визит Ковеши в Кишинев может состояться в июле или сентябре этого года, пишет newsmaker.md.

Речан рассказал, что договорился с Ковеши о поездке в Молдову еще во время межправительственной конференции в Люксембурге. «Во время конференции в Люксембурге я с большим удовольствием встретился с госпожой Ковеши и мы договорились, что либо в июле, либо уже в сентябре она приедет в Кишинев», — поделился Речан.

Премьер добавил, что в Кишиневе Ковеши встретится с прокурорами, судьями и представителями системы юстиции, а также с юридическим факультетом Государственного университета Молдовы. «У нас будут встречи, чтобы убедить людей быть честными, профессиональными и, что очень важно, о чем говорила госпожа Ковеси, — смелыми», — добавил он.

Напомним, главный прокурор ЕС Лаура Ковеши принимала участие в межправительственной конференции в Люксембурге, знаменующей официальное начало переговоров Молдовы о вступлении в Евросоюз. На встрече с журналистами она рассказала, что любой гражданин Молдовы может обратиться в Европейскую прокуратуру, если у него есть информация о возможном мошенничестве или расхищении фондов ЕС.
  • Вчера, 10:44
  • DTV
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