Главный прокурор ЕС Лаура Ковеши в ближайшее время посетит Молдову. Об этом 3 июля сообщил премьер-министр Дорин Речан в эфире передачи «Secretele Puterii» на Jurnal TV. По словам главы кабмина, визит Ковеши в Кишинев может состояться в июле или сентябре этого года, пишет newsmaker.md.
Речан рассказал, что договорился с Ковеши о поездке в Молдову еще во время межправительственной конференции в Люксембурге. «Во время конференции в Люксембурге я с большим удовольствием встретился с госпожой Ковеши и мы договорились, что либо в июле, либо уже в сентябре она приедет в Кишинев», — поделился Речан.
Премьер добавил, что в Кишиневе Ковеши встретится с прокурорами, судьями и представителями системы юстиции, а также с юридическим факультетом Государственного университета Молдовы. «У нас будут встречи, чтобы убедить людей быть честными, профессиональными и, что очень важно, о чем говорила госпожа Ковеси, — смелыми», — добавил он.
Напомним, главный прокурор ЕС Лаура Ковеши принимала участие в межправительственной конференции в Люксембурге, знаменующей официальное начало переговоров Молдовы о вступлении в Евросоюз. На встрече с журналистами она рассказала, что любой гражданин Молдовы может обратиться в Европейскую прокуратуру, если у него есть информация о возможном мошенничестве или расхищении фондов ЕС.